Ребёнок и трое взрослых погибли в массовом ДТП в Новгородской области
Ребёнок и трое взрослых погибли в ДТП с 30 авто на М-11 в Новгородской области
Великий Новгород, 8 января, 2024, 16:25 — ИА Регнум. На участке платной скоростной магистрали М-11 Москва — Петербург в Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей, погибли четыре человека, в том числе ребёнок, сообщили 8 января в региональном управлении ГИБДД.
«Сегодня, в 14:45 на 526-м км СПАД (скоростной платной автомобильной дороги. — Прим. ред.) М-11 «Нева» (Новгородский район) произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. В результате автоаварии 4 человека погибли, в том числе 1 несовершеннолетний», — сообщили в Telegram-канале управления.
Движение по трассе М-11 в сторону Москвы перекрыли, организовали объезд места аварии через бесплатную трассу М-10 «Россия».
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следователи, причины и обстоятельства ДТП выясняются, сообщили в ГИБДД.
Как передавало ИА Регнум ранее, 8 января в Ставропольском крае в районе посёлка Пятигорский произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирской маршрутки. Погибли семь человек, ещё четверо пострадали, они госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
На федеральной трассе «Вилюй» в Якутии 7 января при лобовом столкновении Toyota Wish с Toyota Hiace пострадали семь человек, один погиб на месте. Пострадавшие были доставлены в районную больницу. Среди получивших травмы — один несовершеннолетний, его состояние оценивается как удовлетворительное.