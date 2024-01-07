Новосибирск, 7 января, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, а несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Новосибирской области, сообщили 7 января в управлении МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«7 января около 19:15 мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска, по предварительной информации, на 1364-м км выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Спасио», — сказано в сообщении в Telegram-канале управления.

Оба водителя, а также ещё две женщины, находившиеся в столкнувшихся автомобилях, погибли. Кроме того, несовершеннолетний, находившийся в «Тойота Спасио», получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщили в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи работают на месте аварии, устанавливая обстоятельства произошедшего, добавили в управлении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 января на трассе в Свердловской области четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей Bentley и УАЗ. По предварительным данным, водитель Bentley выехал на встречную полосу. В управлении ГИБДД по региону отметили, что этот водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами.

Также 7 января на трассе М-5 «Урал» в районе населённого пункта Старое Ермаково в Самарской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Пострадали три человека. Обстоятельства аварии устанавливаются.