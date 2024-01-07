Екатеринбург, 7 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. На трассе в Свердловской области четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей Bentley и УАЗ. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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«По предварительным данным, водитель Bentley, двигаясь по Кольцовскому тракту со стороны Екатеринбурга в сторону Арамиля, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УА3, который двигался во встречном направлении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии пострадали четыре человека. В районе ДТП организованно реверсивное движение.

Установлено, что водитель Bentley был лишён права управления транспортными средствами.

Как ранее сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Екатеринбурге на перекрестке улиц Татищева и Токарей. 20-летний водитель на Lada Granta двигался на зелёный сигнал светофора и не предоставил преимущество машине скорой помощи, которая ехала с мигалками и звуковыми маяками. В результате ДТП два медицинских работника получили травмы, их доставили в лечебное учреждение для оказания помощи.