Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Ученица 11-го класса в селе Самикао Абашского района Грузии покончила жизнь самоубийством. Об этом 19 декабря сообщил грузинский телеканал «Главный канал».

По данным журналистов, тело 17-летней девочки обнаружил ее отец. Известно, что была оставлена предсмертная записка, но ее содержание не сообщается. В соцсети Facebook на странице погибшей последним статус был: «Стена вам стоила жизни».

Журналисты канала сообщают, что соседи школьницы рассказали о сильном ее интересе к трагедии, которая ранее произошла в Тбилиси. Там, 17 декабря после нескольких дней пребывания в коме скончался 15-летний подросток. До этого его дважды допрашивали в полиции. В обществе вину в гибели подростка возложили на сотрудников МВД. Сообщается, что девочка сильно переживала из-за этого случая.

Как передавало ИА REGNUM, смерть тбилисского школьника вызвала сильное возмущение в обществе. В стране начали проходить акции протеста, в которых активное участие принимали ученики старших классов школ.

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