Тбилиси, , 09:19 — REGNUM Подробности допроса, который предшествовал самоубийству подростка в Тбилиси, рассказала глава Службы государственного инспектора (СГБ) Грузии Лонда Толорая на брифинге. Об этом 20 декабря сообщает информационный портал «Грузия Online».

Как рассказала глава СГБ, все началось с дела о хулиганском поступке в одной из столичных школ. Кто-то ночью оставил там надписи оскорбительного содержания. Администрация школы вызвала полицию и начала самостоятельно разбираться в происшедшем: смотрели записи с камер наблюдения, заставляли детей показывать переписку в телефонах.

«После приезда полиции, администрация передала записи с камер видеонаблюдения безо всяких оснований. Также к полиции попали переписки, отражающие личную коммуникацию несовершеннолетних», — рассказала Толорая.

Она также сообщила, что несовершеннолетнего, который впоследствии совершил суицид, допрашивали в течение 6,5 часов. При этом допрос продлился почти до полуночи. Применялись такие методы, как очная ставка и перекрестный допрос.

«Следователь М.Ч. сказала несовершеннолетнему Л.С., что в случае непризнания преступления, его брату, который учится в военной академии, будут созданы определенные проблемы», — рассказала глава СГБ подробности допроса.

Она также не исключила, что обвинения по данному делу могут быть предъявлены и другим лицам.

Как передавало ИА REGNUM, обвинение в давлении на подростка предъявлено следователю Мариане Чолоян. Она была задержана 17 декабря в день, когда несовершеннолетний скончался в больнице. На допросе задержанной стало плохо, и ее пришлось госпитализировать.

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