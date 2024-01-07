В Челябинске сгорел маршрутный автобус из-за утечки газа
Челябинск, 7 января, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Маршрутный автобус загорелся днём 7 января в Челябинске. Об этом сообщил портал 74 .RU.
По словам очевидцев, автобус марки ПАЗ загорелся на парковке возле дома на улице Громова, где постоянно стоят несколько микроавтобусов.
Отмечается, что вплотную к загоревшейся маршрутке стоял ещё один автобус, но никто не решился отогнать его. Спустя некоторое время приехала пожарная машина.
В МЧС рассказали, что из-за неисправности газового оборудования произошло возгорание паров газа без разгерметизации двух газовых баллонов. Пострадавших нет. В результате пожара транспортное средство уничтожено. Кроме того, повреждено лакокрасочное покрытие рядом стоящего автобуса.
Как сообщало ИА Регнум, 5 января произошёл пожар в экскурсионном автобусе около села Пощупова Рязанской области. В тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Пострадавших нет, причина и ущерб уточняются.
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