Челябинск, 7 января, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Маршрутный автобус загорелся днём 7 января в Челябинске. Об этом сообщил портал 74 .RU.

Кадр из видео

По словам очевидцев, автобус марки ПАЗ загорелся на парковке возле дома на улице Громова, где постоянно стоят несколько микроавтобусов.

Отмечается, что вплотную к загоревшейся маршрутке стоял ещё один автобус, но никто не решился отогнать его. Спустя некоторое время приехала пожарная машина.

В МЧС рассказали, что из-за неисправности газового оборудования произошло возгорание паров газа без разгерметизации двух газовых баллонов. Пострадавших нет. В результате пожара транспортное средство уничтожено. Кроме того, повреждено лакокрасочное покрытие рядом стоящего автобуса.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января произошёл пожар в экскурсионном автобусе около села Пощупова Рязанской области. В тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Пострадавших нет, причина и ущерб уточняются.

В ноябре в Дагестане произошло возгорание в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Ставрополь — Каспийск. В салоне транспортного средства находились 38 человек, в том числе восемь детей. Водителя и всех пассажиров успели вывести из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.