Каспийск, Дагестан, 4 ноября, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Возгорание произошло ночью 4 ноября в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Ставрополь — Каспийск в Дагестане, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В салоне транспортного средства находились 38 человек, в том числе 8 детей. Водителя и всех пассажиров успели вывести из автобуса.

Для тушения огня привлекли 18 человек и 4 единицы техники. В 03:15 по местному времени (совпадает с московским) пожар удалось локализовать, а в 03:25 — его полностью ликвидировали.

Площадь распространения огня составила 32 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели не стали перекрывать трассу. Пассажиры автобуса пересаживаются для дальнейшего движения на попутный транспорт.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября на юго-западе Москвы загорелся рейсовый автобус. Огонь охватил транспортное средство полностью. 12 февраля в городе Соликамске в Пермском крае огнём оказался охвачен пассажирский автобус, в котором находились 15 человек. Всех пассажиров смогли эвакуировать.