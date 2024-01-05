Рязань, 5 января, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Пожар в экскурсионном автобусе произошёл пожар около села Пощупова Рязанской области. Об этом 5 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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«В 12:04 поступило сообщение о пожаре в экскурсионном автобусе у села Пощупова Рыбновского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении участвовало четыре человека и две единицы техники. Пострадавших нет, причина и ущерб уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Дагестане произошло возгорание в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту Ставрополь — Каспийск. В салоне транспортного средства находились 38 человек, в том числе восемь детей. Водителя и всех пассажиров успели вывести из автобуса. В результате происшествия никто не пострадал.