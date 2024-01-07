Осло, 7 января, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Норвежский шахматист, бывший чемпион мира Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов. Об этом 7 января он заявил порталу Chess.com (заблокирован в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры).

Владимир Вяткин/РИА Новости Магнус Карлсен

«Основная причина в том, что мне это не нравится. Всё просто. Я не буду участвовать в турнире. Не волнуйтесь», — сказал Карлсен.

Турнир претендентов пройдёт с 2 по 25 апреля 2024 года в канадском Торонто. Карлсен был чемпионом мира с 2013 по 2023 год.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Карлсенотказался от участия в матче за мировую шахматную корону. В связи с этим в апреле 2023 году звание чемпиона мира оспаривали Ян Непомнящий, выиграл турнир претендентов, и китайский шахматист Дин Лижэнь, занявший на турнире претендентов второе место. В результате 17-м чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь.