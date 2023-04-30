Астана, 30 апреля, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Китайский гроссмейстер Дин Лижень стал 17-м чемпионом мира по шахматам. На тай-брейке матча за мировую шахматную корону он обыграл российского шахматиста Яна Непомнящего. Встреча проходила с 9 по 30 апреля в Астане.

Валерий Шарифулин/ТАСС Дин Лижень

В четвёртой партии тай-брейка Непомнящий играл белыми фигурами и потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, счёт на тай-брейке стал 2,5:1,5 в пользу Дин Лижэня.

До этого в партиях с классическим контролем времени шахматисты сыграли вничью — 7:7. Причём Непомнящий трижды вёл в счёте, но Дин Лижень сумел отыграться.

Непомнящий проиграл уже второй матч за шахматную корону. В 2021 году он потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсена.

В 2022 году Непомнящий выиграл турнир претендентов и должен был сыграть матч за звание чемпиона мира против Карлсена, но тот отказался защищать титул, и соперником российского шахматиста стал Дин Лижэнь, занявший на турнире претендентов второе место.