Екатеринбург, 7 января, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Российский легкоатлет Савелий Савлуков превысил рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении. Спортсмен пробежал дистанцию за 1 минуту 15,09 секунды. Предыдущий рекордсмен — немец Нико Мотчебону преодолел это расстояние за 1 минуту 15,12 секунды в феврале 1999 года. Теперь рекорд российского спортсмена Савлукова должна утвердить Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics).

Кадр из видео Савелий Савлуков

Также Савелий Савлуков со своим результатом установил новый рекорд России, который до этого принадлежал олимпийскому чемпиону Юрию Борзаковскому (1.16,02), и занял первое место на соревнованиях «Рождественские старты» в Екатеринбурге.

Серебро в забеге на 600 метров получил Иван Непокрытов (1.19,16), бронза досталась Николаю Вербицкому (1.19,20).

Как сообщало ИА Регнум, Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустила спортсменов из России к участию в Олимпиаде — 2024 в Париже. До этого, в марте 2023 года совет World Athletics постановил восстановить членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики после семилетнего отстранения. Однако российские легкоатлеты, их тренеры и представители сборной страны так и не получили допуск к соревнованиям. В этот раз препятствием стала СВО на Украине.