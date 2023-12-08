Москва, 8 декабря, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не стала отменять ранее принятое решение об отстранении российских спортсменов от соревнований, сообщил 8 декабря глава организации Себастьян Коу.

РИА Новости / Елена Соболь

Участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже российские легкоатлеты не будут, сказал он.

«Вы сможете увидеть российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, просто не в лёгкой атлетике. Позиция, которую мы приняли, не поменялась. Здесь нечего добавить, это наша позиция, она была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи», — сказал Коу журналистам.

При этом он анонсировал создание рабочей группы по вопросу о возможном возвращении российских легкоатлетов на соревнования.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года совет World Athletics постановил восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики после семилетнего отстранения, при этом допуска к соревнованиям спортсмены, тренеры и официальные лица из России не получили, но уже по другому поводу — из-за спецоперации России на Украине.

Ранее 8 декабря в Международном олимпийском комитете заявили, что допустят российских спортсменов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. При этом национальная символика России и Белоруссии будет запрещена на всех официальных мероприятиях и во всех официальных местах на Олимпийских играх.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что условия по допуску россиян на Олимпиаду в Париже являются дискриминационными и идут вразрез со спортивными принципами. Российские спортсмены сами будут решать, ехать ли на Олимпийские игры в Париже, сказала в свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходы МОК противоречат самой природе спорта, а отношение к спортсменам из России является этнической дискриминацией. Путин заявил, что международные организации, включая МОК, деградируют из-за политизации мирового спорта и собственной коммерциализации, и выразил уверенность, что ввиду этого создание параллельных спортивных структур является неизбежным.

Российские спортсмены не должны соглашаться с условиями МОК и выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, спортсмены должны помнить, кому они обязаны своими победами, отметил в беседе с ИА Регнум председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.