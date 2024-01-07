Киев, 7 января, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Новая глава японского министерства иностранных дел Ёко Камикава прибыла в Киев. Она посетила столицу Украины 7 января, сообщает МИД Японии.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press Ёко Камикава

«Камикава, которая посещает Украину впервые с момента вступления в должность в сентябре, проведет переговоры с правительственными чиновниками, включая своего украинского коллегу Дмитрия Кулебу», — приводят сообщения МИД Японии Kyodo News.

Ёко Камикава прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку и передать обязательства Японии по восстановлению Украины, утверждает издание. Отмечается, что уже в следующем месяце в Токио планируется конференция, которая будет посвящена этой теме, и визит министра может быть «преддверием» саммита.

Как сообщало ИА Регнум 19 декабря, власти Японии заявили о готовности передать Киеву дополнительный пакет помощи на сумму 4,5 млрд долларов. В этот же день состоялись переговоры глав финансовых министерств и управляющих ЦБ стран G7. На повестке обсуждения была в том числе и поддержка Украины. До этого премьер-министр Фумио Кисида заявлял, что Токио окажет помощь Киеву в размере 4,5 млрд долларов напрямую и через Всемирный банк.