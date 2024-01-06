Анкара, 7 января, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Буксиры береговой охраны 6 января оказали помощь танкеру, у которого возникли проблемы в Эгейском море. Это уже второй за сутки подобный случай, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

Танкер Elijah длиной в 185 метров следовал из Испании в Россию. На полном ходу вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы, у острова Гёкчеада. Судно под флагом Панамы удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада.

Чуть ранее, в ночь на 6 января, двигатель вышел из строя у пустого танкера Sundoro длиной 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию. Его отбуксировали в проливе Дарданеллы.

О причинах поломки двигателей не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, в турецком порту Эрегли в провинции Зонгулдак на берегу Чёрного моря обнаружили морскую мину, попавшую в рыболовную сеть.

Местные рыбаки сообщили о находке береговой охране, после чего в порту приостановили движение судов и автомобилей для вывоза мины с территории. Принадлежность мины не уточнили.