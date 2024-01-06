Анкара, 6 января, 2024, 18:37 — ИА Регнум. В турецком порту Эрегли в провинции Зонгулдак на берегу Чёрного моря обнаружили морскую мину, попавшую в рыболовную сеть. Об этом сообщает турецкий телеканал Habertürk.

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Отмечается, что местные рыбаки сообщили о находке береговой охране, после чего в порту приостановили движение судов и автомобилей для вывоза мины с территории.

«Морская мина с помощью эвакуатора была погружена на грузовик, принадлежащий специальной администрации провинции, и доставлена ​​на пустующую территорию для осмотра и дальнейшего обезвреживания», — сказано в материале.

В береговой охране принадлежность мины не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов завил, что прошедший мощный шторм на Чёрном море в конце ноября мог рассеять якорные мины, которые установили киевские боевики. Это несёт опасность для гражданских судов, которые подрываются одно за другим.

Военные эксперты из России, Грузии, Турции сошлись во мнении, что эта «рогатая смерть» в Причерноморье могла приплыть только со стороны Украины.

По словам Попова, США и Украина молчат о том, что своими действиями они превратили черноморский бассейн в крайне опасный для судоходства регион на многие годы.

В начале октября прошлого года грузовое судно под турецким флагом подорвалось на мине в Чёрном море. Инцидент произошёл у побережья Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал. Судно получило незначительные повреждения. Экипаж тогда не пострадал.

В июле Минобороны России сообщило, что передвижение на северо-западе Чёрного моря представляет для мореплавателей опасность из-за мин. Российские военные обнаружили украинскую морскую мину, дрейфовавшую и создавшую угрозу судам. В связи с этим в ведомстве указали на безответственность украинских ВМС.

В Чёрном море на торговом судне, шедшем под флагом Того, 20 сентября прогремел взрыв. Судно на момент взрыва находилось поблизости от дунайского рукава Сулина. На борту находились 12 членов экипажа.