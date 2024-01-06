Иваново, 6 января, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Бывшего начальника УФСИН России по Ивановской области обвинили в создании помех следствию, решением суда ему запрещены определённые действия. Об этом сообщает 6 января объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Василий Мелюк

В пресс-службе, не называя имя обвиняемого, отметили, что ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 294 УК РФ. Это воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования лицом, которое воспользовалось своим служебным положением.

Следователь просил поместить обвиняемого под арест, но Октябрьский районный суд города Иванова избрал в качестве меры пересечения запрета определённых действий на срок до 28 февраля 2024 года. Постановление суда в законную силу не вступило.

Местные Telegram-каналы отмечают, что обвиняемый — Василий Мелюк, который якобы оказывал давление на свидетелей, проходивших по одному из уголовных дел.

Мелюк был отправлен в отставку 9 марта 2023 года приказом директора ФСИН Аркадия Гостева. Ивановским управлением ФСИН Мелюк руководил с марта 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2019 года Мелюка назначили врио главы УФСИН по Владимирской области.