Киев, 5 января, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Заместителя главы комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяну Безуглую отозвали с должности, сообщил 5 января депутат Рады Вадим Ивченко.

Соцсети Марьяна Безуглая

«Сегодня комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с поста заместителя главы комитета», — написал Ивченко на своих страницах в соцсетях.

Безуглая в свою очередь заявила, что принять решение о её отзыве с поста может только Верховная рада на пленарном заседании, и обвинила коллег в коварстве, отметив, что голосование в комитете прошло в её отсутствие.

Ранее Безуглая сделала ряд резких заявлений в адрес руководителей ВСУ, в том числе главкома украинской армии Валерия Залужного. В частности, она говорила, что руководители ВСУ должны уйти в отставку, потому что у них нет никакого плана ведения боевых действий.

Кроме того, Безуглая сообщала, что военнослужащие ВСУ погибают или получают ранения каждые пять минут. Эти заявления вызвали резкое недовольство руководителей ВСУ.

Также она публиковала результаты проведённых ею опросов пользователей соцсетей, в соответствие с которыми от 64% до 69% респондентов не верят, что Украина когда-либо вернёт территории, ранее входившие в её состав и вернувшиеся в состав России.

3 января Безуглая предложила актёрам студии «95-й квартал» (которую ранее возглавлял лидер киевского режима Владимир Зеленский) отправиться на фронт добровольцами. Так она прокомментировала один из номеров студии, в котором высмеивались и оскорблялись жители ранее входившей в состав Украины Херсонской области.