Киев, 2 января, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Украинская студия «Квартал 95», руководителем которой ранее был лидер киевского режима Владимир Зеленский, в ходе своего новогоднего выступления представила ролик, оскорбляющий жителей херсонского Скадовска, сообщило 2 января издание «Страна. ua».

Кадр из видео

По этим данным, в одной из сцен изображалась девушка, переехавшая из Скадовска в Закарпатье, и высмеивались её многочисленные ошибки при попытках говорить на украинском языке.

Концерт «Квартала 95» проходил на Западной Украине. На опубликованных видеороликах видно, что зрители в зале бурно смеются, отметили авторы издания.

У комментаторов в свою очередь «шутки» партнёров Зеленского вызвали недоумение и негодование, сообщила «Страна. ua». Пользователи соцсетей напомнили, что, по официальной версии, власти Украины продолжают считать Херсонскую область частью своей территории.

«Пусть это будет на совести режиссёров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться», — заявил назначенный киевским режимом «мэр Скадовска» Александр Яковлев.

«Я сама скадовчанка, впервые слышу, чтобы в Скадовске так разговаривали, для меня этот ролик очень оскорбительный. Я вас после этого просто ненавижу. Это вы так объединяете Украину?», — написала в соцсетях одна из комментаторов.

Херсонская область (вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР) вернулась в состав России по итогам референдума, проведённого в сентябре 2022 года. За возвращение в состав России высказались более 87% проголосовавших при явке более 76%.