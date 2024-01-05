Киев, 5 января, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Ракетный удар ВС России по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света». Об этом заявила депутат Верховной рады Кира Рудык в интервью Business Insider.

Иван Шилов ИА Регнум

«Звук был похож на то, каким вы могли бы себе представить Армагеддон», — поделались своими впечатлениями парламентарий, уточнив, что не уверена, смогли ли силы киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны России 5 января проинформировали, что Вооружённые силы РФ за неделю нанесли 41 групповой и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по центрам принятия решений и объектам ВПК Украины. Кроме того, удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины, формирований националистов и иностранных наёмников. Все назначенные объекты поражены, уточнил он.

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук подтвердил поражение в Киеве трёх военных заводов.