Севастополь, 5 января, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Работы по уничтожению взрывоопасных предметов, в том числе обломков сбитых ракет, будут проводиться на полигоне под Севастополем. Об этом севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщил 5 января в Telegram-канале.

Сергей Мамонтов / РИА Новости

«Ориентировочно с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы произведут плановое уничтожение обнаруженных накануне взрывоопасных предметов», — написал Развожаев.

Он уточнил, что ликвидируют в том числе ракету, упавшую в частном секторе за Севастопольским госуниверситетом (СевГУ), и предупредил жителей, что работы могут сопровождаться громкими звуками.

Губернатор также сообщил, что военные применили табельные средства маскировки в районе Севастопольской бухты.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны 4 января перехватили над Крымом десять украинских ракет. Развожаев отмечал, что эта атака ВСУ стала самой массированной за последнее время.

Осколок ракеты попал в дом на улице Глухова, там пострадал один взрослый. Другие осколки упали в районе Песочной бухты и в Черноречье, их также нашли на улице Генерала Жидилова и на набережной Учкуевки. Одна из ракет упала, не взорвавшись, за СевГУ.