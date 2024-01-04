США ожидают, что союзники поддержат Киев, у Вашингтона денег нет
Белый дом: США надеются на помощь Киеву союзников, у Вашингтона денег больше нет
Вашингтон, 4 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Американские власти уже не имеют достаточно средств для оказания военной помощи киевской армии, но ждут, что западные союзники продолжат поддерживать Украину. Об этом заявил журналистам 4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам чиновника, именно Конгресс США должен решиться на выделение нового пакета помощи, чтобы Штаты могли продолжать помогать Украине.
Кирби выразил надежду на то, что союзники и партнёры тоже были бы в состоянии оказать ВСУ помощь.
«У нас на это больше нет денег», — признался представитель Белого дома.
Как сообщало ИА Регнум, в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.
Помощь, выделенная Украине в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель, ранее сказал Джон Кирби.