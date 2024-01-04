Вашингтон, 4 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Американские власти уже не имеют достаточно средств для оказания военной помощи киевской армии, но ждут, что западные союзники продолжат поддерживать Украину. Об этом заявил журналистам 4 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По словам чиновника, именно Конгресс США должен решиться на выделение нового пакета помощи, чтобы Штаты могли продолжать помогать Украине.

Кирби выразил надежду на то, что союзники и партнёры тоже были бы в состоянии оказать ВСУ помощь.

«У нас на это больше нет денег», — признался представитель Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера, опубликованной 2 января изданием Politico, говорится о том, что Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона.

Помощь, выделенная Украине в конце декабря 2023 года, ещё не поступила в Киев в полном объёме, на это потребуется несколько недель, ранее сказал Джон Кирби.