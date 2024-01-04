Вашингтон, 4 января, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Россия получает всё большее преимущество для переговоров с Украиной, поскольку военный и экономический баланс смещается в сторону Москвы, заявил директор Евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для Responsible Statecraft (RS).

Известия/ Константин Кокошкин

«У Вашингтона и Киева есть сильный стимул начать мирные переговоры, пока мы всё ещё сохраняем значительные рычаги влияния; ведь если мы будем ждать, то условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и гораздо более унизительными для Запада», — пишет он.

По его словам, для сохранения боеспособности ВСУ необходима более решительная поддержка Соединённых Штатов. Однако в долгосрочной перспективе США не способны её обеспечить из-за обязательств перед Израилем, а также частичного истощения военных запасов.

Как сообщало ИА Регнум, после неудач Вооружённых сил Украины в стране вспомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта.

Авторы телеканала TVL отметили, что украинцы осознали, что за два года они не только не захватили Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения.

По мнению словацкого издания Hlavný dennik, в планах США украинский кризис может развиваться по двум сценариям: либо Киев начнёт мирные переговоры с Москвой, либо Вашингтон продолжит поддержку украинской армии. Также есть третий вариант — это расширение конфликта на всю Европу, который может привести к катастрофе.