Париж, 31 декабря, 2023, 15:47 — ИА Регнум. После неудач Вооружённых сил Украины на фронте в стране вспомнили, что Россия неоднократно выражала готовность к переговорам по урегулированию конфликта. Об этом сообщил телеканал TVL.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Украине начинают ходить разговоры о том, что [президент России Владимир] Путин был готов к переговорам о восстановлении мира почти сразу после ввода российских войск», ― говорится в сообщении.

Авторы материала отметили, что сейчас украинцы осознали, что за два года они не только не захватили Крым и Донбасс, но и потеряли гораздо больше — как территорий, так и людей. Это заставляет их горько сожалеть о решении не соблюдать Минские соглашения, добавили журналисты.

Французский эксперт по урегулированию кризисов Эрве Каресс отметил, что власти Украины не знают, как объяснить населению страны дальнейшее отступление после обещаний «контрнаступа» и огромные потери.

Он добавил, что международная помощь ― финансовая или военная ― искусственно поддерживает бредовую идею о том, что исход конфликта может склониться в пользу Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны российских войск, украинская армия понесла колоссальные потери. На расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления потери ВСУ составили 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 «Леопардов».

Министр также сообщил, большинство наёмников-иностранцев, которых активно привлекают в ряды ВСУ, уничтожены. В зоне спецоперации ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных боевиков. В их числе 1427 из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Кроме того, на украинской территории ликвидировали 103 военных преступников, отличившихся особой жестокостью. Возмездие настигнет каждого, подчеркнул Шойгу.

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны, однако Россия в рамках такого диалога будет отстаивать свои интересы. Глава государства также назвал Российскую Федерацию единственной страной, которая могла бы быть гарантом территориальной целостности Украины.

Украинский политолог Вадим Карасёв заявил, что киевские власти и западные страны постепенно готовят население Украины к завершению вооружённого конфликта с Россией. Он считает, что Запад и Украина психологически уже якобы признали своё поражение. Кроме того, Карасёв предположил, что в настоящее время Киев прорабатывает политическую, дипломатическую и техническую стороны выхода из противостояния.

По словам политолога, противники России уже жалеют о том, что когда-то призывали биться с ней до победного конца. Он также предупредил, что такие призывы могут закончиться концом Украины.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря призвал незамедлительно начать плотную работу с киевскими властями, чтобы предоставить им единственный шанс на урегулирование конфликта.