Москва, 4 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Кассовые сборы музыкального полнометражного фильма «Бременские музыканты» режиссёра Алексея Нужного достигли 1 млрд рублей за четыре дня в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кадр из к/ф «Бременские музыканты». Реж. Алексей Нужный. 2023. Россия

Общие сборы по состоянию на 4 января составили более 1 млрд рублей, указано на сайте ЕАИС. Этот фильм стал вторым релизом 2024 года, который преодолел отметку в 1 млрд рублей по сборам.

Ранее этот показатель достиг фильм Клима Шипенко «Холоп-2», в настоящее время картина собрала в прокате более 1,3 млрд рублей. Фильмы вышли в кинотеатрах 1 января.

Как передавало ИА Регнум, согласно сюжету фильма «Бременские музыканты», Трубадур и его друзья-музыканты Пёс, Кот, Осёл и Петух объединились, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы города Бремена, а также рассмешить дочь Короля. Трубадур и его друзья сталкиваются с коварными врагами, ловушками и интригами, кроме этого, Принцесса сбежала из дворца. В главных ролях снялись Мария Аронова, Тихон Жизневский, Сергей Бурунов, Аскар Нигамедзянов, Константин Хабенский, Роман Курцын, Ирина Горбачёва, Валентина Ляпина, Дмитрий Дюжев. Режиссёр фильма Алексей Нужный.

Российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире, «Чебурашка» занял в этом рейтинге 20-е место. По состоянию на 12 мая 2023 года «Чебурашка» заработал в прокате 86,1 млн долларов. Кассовые сборы «Вызова», по данным портала, достигли 10,5 млн долларов, но прокат фильма продолжается, напомнили эксперты.