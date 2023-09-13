Москва, 13 сентября, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Дистрибьютор «Централ Партнершип» опубликовал трейлер сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты».

Кадр из к/ф «Бременские музыканты». 2023. Россия Константин Хабенский в роли сыщика

Согласно сюжету, Трубадур и его друзья-музыканты Пёс, Кот, Осёл и Петух объединились, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы города Бремена, а также рассмешить дочь Короля. Трубадур и его друзья сталкиваются с коварными врагами, ловушками и интригами, кроме этого Принцесса сбежала из дворца.

«В одном клубке — преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но весёлые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку!» — рассказывают авторы о фильме.

В главных ролях снялись Мария Аронова, Сергей Бурунов, Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Ирина Горбачёва, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Валентина Ляпина. Режиссёр фильма Алексей Нужный.

Уточняется, что фильм будет показан в кинотеатрах с 1 января 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире, «Чебурашка» занимает в этом рейтинге 20-е место. По состоянию на 12 мая «Чебурашка» заработал в прокате 86,1 млн долларов, сказано в публикации. Кассовые сборы «Вызова», по данным портала, достигли 10,5 млн долларов, но прокат фильма продолжается, напомнили эксперты.

Кассовые сборы «Чебурашки» в российском прокате, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, ещё в феврале 2023 года превысили отметку в 6 млрд рублей. К тому моменту фильм посмотрели 20 млн зрителей.

Съёмки «Чебурашки» проходили в 2021–2022 годах в Сочи, Подмосковье и на Кавказе. Премьера состоялась в декабре 2022 года. Фильм является самым кассовым во всей истории российского кинематографа.

Снятый в космосе фильм «Вызов» стал лидером проката в России и странах СНГ, собрав 426 млн рублей за одни выходные в конце апреля 2023 года, сообщали профильные издания. «Вызов» — первый в истории художественный фильм, снятый в космосе. Съёмки проходили на борту МКС осенью 2021 года с участием режиссёра Клима Шипенко и исполнительницы главной роли Юлии Пересильд. За 12 суток на МКС было отснято около 30 часов материала.