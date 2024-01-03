В Иране взрывы у кладбища назвали террористической атакой
Замгубернатора иранской провинции Керман назвал взрывы у кладбища терактом
Тегеран, 3 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Взрывы в ходе траурного шествия в Иране — это террористическая атака, заявил 3 января заместитель губернатора иранской провинции Керман Рахман Джалали, передаёт агентство Tasnim.
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«Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности заявил, что эти два взрыва были террористической атакой», — говорится в сообщении.
Первые секунды после первого взрыва в иранском городе Керман
Как сообщало ИА Регнум, в городе Керман прогремели взрывы на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В результате инцидента погибли не менее 100 человек.