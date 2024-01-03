Тегеран, 3 января, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Взрывы в ходе траурного шествия в Иране — это террористическая атака, заявил 3 января заместитель губернатора иранской провинции Керман Рахман Джалали, передаёт агентство Tasnim.

Кадр из видео

«Заместитель губернатора Кермана по вопросам политики и безопасности заявил, что эти два взрыва были террористической атакой», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3857313" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первые секунды после первого взрыва в иранском городе Керман

Как сообщало ИА Регнум, в городе Керман прогремели взрывы на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В результате инцидента погибли не менее 100 человек.