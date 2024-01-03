Москва, 3 января, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Международная федерация шахмат (FIDE) должна наказать польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду за отказ пожать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам, заявил 3 января «Матч ТВ» российский гроссмейстер Сергей Карякин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Российский гроссмейстер Сергей Карякин

«Я считаю, что FIDE должна реагировать на подобные случаи и тот, кто не хочет пожимать руку, должен понести наказание — получить предупреждение или поражение в партии», — сказал он.

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Карякин также отметил, что Хисматуллин является его тренером и поддерживает его позицию о спецоперации на Украине. Он рассказал, что они вместе ездили к российским бойцам, передавали гуманитарную помощь.

«То, что делают такие люди, как Дуда, которых уже, наверное, с натяжкой можно назвать джентльменами, пусть это останется на их совести. Самое главное — наша совесть чиста», — заключил гроссмейстер.

Как передавало ИА Регнум, польский гроссмейстер Дуда отказался пожать руку Хисматуллину на чемпионате мира по игре в быстрые шахматы в Узбекистане. Видео с двумя шахматистами опубликовал журналист чешского телеканала CT24 Андреас Пападопулос в соцсети X (бывшая Twitter). Российский шахматист протянул руку своему сопернику, однако поляк отверг рукопожатие.

Отмечается, что соревнования прошли в узбекском Самарканде с 26 по 30 декабря, однако кадры опубликовали только сейчас. В итоге партия между Дудой и Хисматуллиным завершилась вничью.