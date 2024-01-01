Киев, 1 января, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Объекты критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены в результате взрывов. Об этом назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 1 января в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, зафиксировано попадание по «объекту критической инфраструктуры» в Херсоне. Кроме того, повреждены «объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе».

Как сообщало ИА Регнум, в новогоднюю ночь в подконтрольном Киеву Херсоне несколько раз звучали взрывы. При этом в районах Херсонской области, которые контролируются ВСУ, воздушная тревога не объявлялась. Предупреждение действовало в Волынской, Ровненской, Львовской и Тернопольской областях.

Россия контролирует 75% Херсонской области, ставшей субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион.