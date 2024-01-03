Москва, 3 января, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Рождественская ночь с 6 на 7 января в Москве будет морозной, температура опустится на 18 градусов ниже нуля. Об этом сообщил 3 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Dmitry Chasovitin/Global Look Press

По его словам, в субботу, 6 января, столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона. Ночью ожидается –12… –17 градусов, днём –10… –15 градусов. Пройдёт кратковременный снег.

«Однако с приближением Рождества вновь пройдёт холодный фронт, температура немного понизится, в ночные часы кратковременные заряды снега, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду», — сказал «РИА Новости» Тишковец.

В Москве в рождественскую ночь будет –16… –18 градусов, в Московской области –15… –20 градусов. Днём будет чуть теплее, местами выпадет слабый снег, будет –14… –16 градусов в городе и –13… –18 градусов по области. Такая температура примерно на пять градусов ниже нормы, добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, морозы будут стоять в Московском регионе на протяжении всей первой недели января, температура опустится до минус 25 градусов, ранее сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.