Анкара, 3 января, 2024, 14:59 — ИА Регнум. По итогам декабря годовая инфляция в Турции составила 64,77% по сравнению с 62% месяцем ранее. Об этом 3 января сообщил национальный институт статистики (Turkstat).

РИА Новости. Владимир Вяткин

Отмечается, что в декабре темпы роста потребительских цен в стране ускорились до максимума за 13 месяцев, с ноября 2022 года.

Так, продукты питания подорожали на 72% по сравнению с 67,2% в ноябре. Цены на коммунальные услуги в декабре выросли на 40,4% (месяцем ранее — 37,5%), на гостиницы, кафе и рестораны — на 93,2% (на 92,9%), на транспортные услуги — на 77% (на 70%).

При этом группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что инфляция в Турции в декабре составила 127,2%, в ноябре её оценивали в 129,3%. Телеканал Habertürk в свою очередь обратил внимание, что в Турции отмечен самый высокий с 2001 года уровень инфляции.

Как сообщало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в 2023 году экспорт турецкой продукции составил рекордные $255,8 млрд. По его словам, Турция по показателям роста экспорта превзошла цели, которые были определены в программе среднесрочного экономического развития. Он отметил, что основной рост экспорта в 2023 году пришёлся на Россию и Саудовскую Аравию.