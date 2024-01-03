Токио, 3 января, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Число жертв землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 73 человек. Об этом 3 января сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что наибольшее число жертв зафиксировано в городах Вадзима и Судзу, где в результате землетрясений погибли 39 и 23 человека соответственно.

Кроме того, пострадали более 100 человек. Также сообщается, что ещё около 750 человек могут быть отрезаны от внешнего мира из-за последствий землетрясений.

По информации агентства, ожидается, что число жертв и пострадавших будет расти, поскольку люди могут находиться под завалами обрушившихся домов.

Как передавало ИА Регнум, первый толчок магнитудой 5,6 произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего японского острова Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио.

Власти Японии объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. После мощных землетрясений без электроснабжения остались около 32,5 тысячи домов.

После серии мощных землетрясений в городе Вадзима префектуры Исикава возник пожар, уничтоживший частично или полностью более 200 строений.