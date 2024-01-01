Токио, 1 января, 2024, 15:47 — ИА Регнум. В Хабаровском крае, во Владивостоке и Находке местные власти объявили угрозу цунами после землетрясения в Японии, в то время как японские власти объявили эвакуацию населения в нескольких префектурах. Существует угроза повторных толчков в ближайшие несколько суток, предупредили японские сейсмологи.

Кадр из видео

Землетрясение

Первый толчок магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера произошёл 1 января в 16:06 (10:06 мск) в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. Через четыре минуты последовал другой толчок магнитудой 7,4 балла. Землетрясение ощущалось в Осаке, Киото и Токио. Власти страны тут же объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб. В префектуре Исикава была приостановлена работа скоростных поездов «Синкансен».

На данный момент известно о повреждении более 100 зданий в префектуре Тояма. На данный момент известно по меньшей мере о шести случаях обрушения домов. Японские власти отметили, что под завалами могут находиться люди. Японские пользователи соцсетей также публикуют снимки разломов и трещин, появившихся на дорожном покрытии в префектурах, близких к эпицентру землетрясения.

По данным региональных экстренных служб, по крайней мере 10 человек в префектурах, расположенных вблизи эпицентров землетрясений, были госпитализированы с ушибами и травмами различной степени. Характер травм у всех пострадавших не несёт угрозы их жизням.

Энергетическая компания Hokuriku Electric Power, в свою очередь, уточнила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.

Угроза безопасности на японских АЭС

После толчков незначительное цунами было зафиксировано в районе крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки — Карива». Власти Японии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС. Отмечалось, что первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усилил мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.

Уточнялось, что на АЭС «Касивадзаки-Карива», АЭС «Такахама», АЭС «Ои» и АЭС «Михама» в префектуре Фукуи нештатных ситуаций не было выявлено.

По словам генерального секретаря правительства страны Ёсимасу Хаяси, нарушений в работе атомных электростанций в стране не выявили. При этом было зафиксировано несколько разливов нефти и выявлены «незначительные» повреждения.

Угроза цунами

Кроме Японии, угрозу цунами объявили в России во Владивостоке, Находке, Хабаровском и Сахалинской областях. Рыбаков и всех планировавших выход в акваторию призвали вернуться на берег. Согласно сообщению МЧС, максимальная высота волны должна составить около 1,2 метра. Позднее в администрации Находки сообщили, что волна цунами прошла почти незаметно.

В Приморье максимальная высота волны цунами составила 30 см.

Реакция японских властей

Правительство Японии решило провести эвакуацию жителей из прибрежных зон префектур Ниигата, Исикава и Тояма. Отмечалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил чиновникам сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность людей.

Кроме того, власти Японии к ликвидации последствий стихии задействовали местные администрации, полицейские управления, противопожарные службы, силы самообороны и береговую охрану.