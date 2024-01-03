Курск, 3 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. В городе Железногорске Курской области полностью отключили энергоснабжение и теплоснабжение из-за ремонта подстанции. Об этом 3 января сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Для безопасной организации работ по восстановлению повреждений были вынуждены отключить подстанцию в Железногорске», — сообщил он, добавив, что в результате в городе отсутствуют энергоснабжение и теплоснабжение.

Глава региона добавил, что последствия аварии планируют ликвидировать в течение двух часов.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без света и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов, сообщил Старовойт.

Он добавил, что работают аварийные бригады, идёт подключение по резервной схеме. Также глава региона сообщил, что в Железногорске произошёл порыв теплотрассы из-за скачка напряжения и гидроудара. В 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона нет отопления. Последствия атаки устраняются.