Киев, 3 января, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы России технологически лучше оснащены, чем ВСУ. Об этом заявил командир батальона 3-й штурмовой бригады ВСУ Пётр Горбатенко.

Mil.ru

«Российская армия <…> технологически лучше оснащена, больше техники, лучше оружие, лучше снаряжение, чем у украинской. <…> Они сильнее — это объективно», — цитирует «Страна. ua» его ответ молодому человеку, который предложил на пресс-конференции сравнить снаряжение ВС России и ВСУ.

По его словам, у российской армии не только лучше снаряжение, но и государственные программы по снаряжению и обеспечению армии.

«Не нужно недооценивать противника, это очень серьезный противник. Серьезнее, чем большинство армий мира», — добавил он.

Остальные командиры на пресс-конференции посоветовали присутствующим «выключить дома телемарафон».

Как сообщало ИА Регнум, Украина в ходе неудачного контрнаступления ВСУ несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты наступления, заявил 19 декабря в ходе заседания коллегии Минобороны президент Владимир Путин. Инициативой в зоне СВО владеет армия России, сказал он.

Украина может потерпеть поражение уже в первой половине 2024 года из-за политических изменений в США и сокращения поддержки со стороны Вашингтона. Об этом говорится в статье бывшего американского посла в НАТО Иво Даалдера.

Советник аналитического центра при правительстве Украины, военный эксперт Николай Белесков признал, что ВСУ идут к поражению.