Москва, 3 января, 2024, 10:51 — ИА Регнум. В небе над Москвой наблюдались «ледяные иглы». Об этом 3 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

Илья Наймушин/РИА Новости

По его словам, в результате ударивших в Центральной России аномальных морозов в небе Москвы было зафиксировано редкое атмосферное явление — «ледяные иглы», которые иногда также называют «алмазной» или «серебряной» пылью, «осадками ясного неба».

Эксперт уточнил, что «ледяные иглы» отмечались с 22:30 до 08:30 мск на метеостанциях Домодедово, в 05:30 и 07:00 в Шереметьево, а также с 21:00 до 06:00 на подмосковном «полюсе» холода Черусти с ухудшением видимости до 2,3–3 км.

«Ледяные иглы» — это твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в воздухе, образующиеся в очень холодную погоду. Для человека они не опасны, ими невозможно порезаться или уколоться, пояснил Тишковец.

Как передавало ИА Регнум, в Московской области, где температура воздуха 2 января опустилась до минус 19 градусов, в небе появилось оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффект гало. Эффект гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца, его ещё называют «три Солнца». Учёные различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.