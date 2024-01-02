Красногорск, 2 января, 2024, 16:57 — ИА Регнум. В Московской области, где температура воздуха 2 января опустилась до минус 19 градусов, в небе появилось оптическое явление вокруг Солнца, которое называется эффект гало.

Global Look Press.com

Снимки этого природного явления в Подмосковье опубликовало «РИА Новости».

Эффект гало представляет собой светящееся кольцо вокруг Солнца, его ещё называют «три Солнца». Учёные различают разные типы таких свечений, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров. Отражаемый и преломляемый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Такой же эффект наблюдали жители Твери, Владимира, Свердловской и Кировской областей, Пермского края.

Как передавало ИА Регнум, ночь с 1 на 2 января в Москве оказалась самой холодной с 1996 года, на ВДНХ минимальная температура составила минус 20,2 градуса. Последний раз подобные сильные морозы были в российской столице в 1996 году — минус 21,3 градуса. По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода во время январских каникул в Москве будет довольно морозной. Такие холода, отметил метеоролог, продлятся как минимум до 5 января.

1 января в Москве и Подмосковье в связи с сильными морозами объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до утра 5 января, среднесуточная температура ожидается на 7–12 °С ниже климатической нормы. Кроме того, до утра 3 января в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности из-за сильной гололедицы на дорогах и тротуарах.

Также сильные морозы ожидаются в Свердловской области, там, по данным МЧС, ожидается аномально холодная погода до -42 градусов. Вместе с резким похолоданием в ряде районов области ожидаются изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката, а также снежные заносы и метель.