Воронежская область, 2 января, 2024, 21:19 — ИА Регнум. В селе Петропавловка Воронежской области, над территорией которого ранее 2 января произошёл нештатный сход боеприпаса самолёта ВКС РФ, восстановили подачу электричества, газа и тепла, сообщил глава администрации Острогожского района области Сергей Хорошилов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА Регнум

«На данный момент электро-, газо — и теплоснабжение в селе Петропавловка восстановлено. Люди размещены в пансионате «Коротоякский», а также у родственников», — информировал он.

Глава района пообещал, что всем жителям будет оказана необходимая помощь и поддержка и никто из них не останется без внимания.

Как передавало ИА Регнум, 2 января около 9:00 мск при выполнении полёта самолёта ВКС России в Воронежской области произошёл нештатный сход боеприпаса. В Минобороны РФ уточнили, что повреждения получили шесть частных строений. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что жителей посёлка в Острогожском районе, где произошёл аварийный сход боеприпаса, перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

Директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в своём комментарии отметил, что нештатный сход боеприпаса мог произойти из-за человеческого фактора. По мнению эксперта, есть две вероятные причины случившегося. Первая — технические проблемы, ошибка на земле при установке боеприпаса, вторая — ошибка пилотирования. При таком варианте возможен аварийный сброс либо сход боеприпаса с соответствующими неприятными последствиями, напомнил эксперт.