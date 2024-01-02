Волгоград, 2 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Двухлетний ребёнок, пострадавший при пожаре в Волгоградской области, умер в больнице. Об этом 2 января сообщили в региональном комитете здравоохранения.

СУ СК России по Волгоградской области

«Ребёнок скончался, несмотря на усилия врачей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия произошла 29 декабря в Калачёвском районе, где в частном доме произошёл пожар. Дом размером восемь на восемь метров горел по всей площади.

В результате пожара погибли три человека — 34-летняя женщина, шестилетний мальчик и годовалая девочка. Ещё одного ребёнка госпитализировали, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.