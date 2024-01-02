Бамако, 2 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Президент переходного периода Республики Мали полковник Ассими Гойта в эфире национального телевидения обнародовал программу национального примирения и обеспечения безопасности населения на всей территории страны.

Habib Kouyate/Global look press Ассими Гойта

«Вопросы безопасности и восстановления территориальной целостности страны были и остаются задачами первостепенной важности для малийского народа», — заявил Гойта, слова которого приводит ТАСС.

Президент отметил мужество и решимость вооружённых сил, которые восстановили контроль над стратегически важным городом Кидаль. Гойта подчеркнул, что на этом борьба не заканчивается.

«Мы призваны вернуть под контроль центрального правительства всю территорию республики без какого-либо исключения. Мы объявляем о начале реализации программы национального примирения, к февралю должен быть сформирован специальный комитет. Мы готовы к диалогу по самому широкому кругу вопросов, за исключением принципов территориальной целостности и светского характера государства — по этим вопросам не может быть компромиссов», — объявил он.

Как передавало ИА Регнум, в октябре директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что спецслужбы Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали.

В сентябре Гойта информировал, что лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают союз Сахеля. Он уточнил, что подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, которой учреждается Альянс государств Сахеля. Главной целью альянса является коллективная безопасность и взаимопомощь.