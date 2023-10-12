Москва, 12 октября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Россия располагает данными, что спецслужбы Запада ведут работу с террористическими группами в Африке, нацеливая их на совершение терактов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Мали. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств — участников СНГ.

Global Look Press/Stefan Auth/magebroker.com

«У нас имеется достоверная информация, что западные спецслужбы уже ведут работу с местными террористическими группировками, нацеливая их на совершение терактов и диверсий против объектов инфраструктуры на территории Мали и Центрально-Африканской Республики», — приводит пресс-бюро Службы внешней разведки слова Нарышкина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Нарышкин заявил, что западные спецслужбы готовят украинские диверсионно-террористические группы для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Директор Службы внешней разведки России отметил, что такие акты были предотвращены российскими спецслужбами ФСБ, были попытки нанести ущерб Курской, Запорожской, Смоленской атомной электростанциям, в таких условиях уже трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наёмников из разных стран мира. Глава ФСБ отметил, что западные неправительственные организации и разведсообщество в интересах украинских вооруженных формирований вербуют участников международных террористических организаций, наёмников и нацистов, подготовленных на Ближнем Востоке, в Афганистане, Европе и за океаном.

Он обратил внимание на то, что Украина стараниями Вашингтона и его союзников по НАТО превратилась в источник военной и террористической угрозы на границе Союзного государства России и Республики Белоруссии.