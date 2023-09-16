Бамако, 16 сентября, 2023, 22:19 — ИА Регнум. Для коллективной безопасности лидеры стран Мали, Буркина-Фасо и Нигера создают союз Сахеля. Об этом в соцсети X сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита.

Rgaudin Флаг Мали

Он уточнил, что подписал с главами Буркина-Фасо и Нигера хартию Липтако-Гурма, которой учреждается Альянс государств Сахеля. Главной целью альянса является коллективная безопасность и взаимопомощь.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы Нигера перешли в режим максимальной готовности. Такой приказ армии страны отдал глава штаба обороны Мусса Салау Барму. Он пояснил, что решение принято для адекватного ответа на возможную агрессию в отношении Нигера.

Делегация ЭКОВАС 20 августа покинула Нигер после того, как переговоры с мятежникам не увенчались успехом.

Мятежники, пришедшие к власти в Нигере, разрешат военным силам из Мали и Буркина-Фасо в случае иностранного вторжения действовать на территории страны.