Вашингтон, 2 января, 2024, 16:31 — ИА Регнум. США могут применить ядерное оружие на Украине, чтобы попытаться избежать поражения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Власти США могут сказать, что у них есть «маленькая ядерная бомба, хранящаяся на верхней полке под замком, которую можно использовать, чтобы показать России, что они не выиграют на Украине», высказал мнение эксперт.

Он добавил, что ему хотелось бы отрицательно ответить на вопрос, может ли такое произойти.

«Хотелось бы мне сказать нет, но они не в себе», — отметил Макговерн, добавив, что Киев терпит поражение и в ближайшие месяцы это станет очевидным даже для американцев.

Эксперт обратил внимание на то, что в Белом доме растёт обеспокоенность ситуацией на Украине из-за предстоящих президентских выборов в США.

«У них есть личный интерес в том, чтобы избежать поражения, потому что проиграть в войне будет означать проиграть на выборах», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард заявила о том, что политика администрации действующего американского президента Джо Байдена создала угрозу ядерного конфликта с Россией. По ее словам, к такой опасной ситуации привела позиция Белого дома по Украине и опосредованное участие Соединённых Штатов в противостоянии Киева с Москвой. Габбард отметила, что такая деятельность вызывает всё больше предложений по вводу войск НАТО на украинскую территорию.

Экс-парламентарий предупредила, что в итоге всё может закончиться прямой конфронтацией стран Североатлантического альянса с Россией. Она напомнила, что РФ обладает самым большим ядерным потенциалом в мире.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 17 июня назвал бедой факт наличия у президента США Джо Байдена права распоряжаться ядерным оружием. Бывший российский лидер также охарактеризовал главу Белого дома как коррупционера, страдающего деменцией и претендующего на переизбрание.