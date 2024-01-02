Белград, 25 декабря, 2023, 02:46 — ИА Регнум. Москва оповещала Белград об угрозе возможных беспорядков, сообщил телеканал TV Pink со ссылкой на премьер-министр Сербии Ану Брнабич.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Политик уточнила, что Сербия располагала предоставленными российскими спецслужбами данными, предупреждающими о потенциальных протестах.

«Российская служба безопасности предоставила нам такие сведения, но нас обвиняли в том, что мы распространяем дезинформацию и это всё глупости. Они посмеялись, и, как сказал президент Сербии Александр Вучич, кто-то отнёсся к этому серьёзно и хотел помочь, но многие знали и не хотели содействовать», — сказала премьер.

Брнабич поблагодарила Россию за помощь, добавив, что на Западе это, скорее всего, не оценят.

Как сообщало ИА Регнум, в Белграде с 18 декабря начались протесты после проведения выборов накануне. В парламенте абсолютное большинство будет принадлежать лидирующей на выборах коалиции правящей партии, заявил президент Сербии Александр Вучич.

24 декабря недовольные результатами голосования сторонники сербской оппозиции попытались штурмовать администрацию Белграда. Участники акции жгли файеры и пытались выломать двери.

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Сербская полиция за несколько минут разогнала митингующих перед зданием городской администрации, выставив оцепление. В беспорядках серьёзно пострадали двое полицейских, ещё несколько получили травмы. В ходе акции были задержаны более 35 протестующих. Вучич заверил, что всех причастных найдут и накажут.

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Вучич на фоне беспорядков в Белграде призвал граждан сохранять спокойствие. В отношении Сербии предпринимаются попытки навязать волю извне, изменить её политику, в том числе чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям. Сербский лидер отметил, что Белград хочет проводить независимую политику, в республике не допустят насильственной смены власти. Вечером 24 декабря Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Позже он заявил о намеченной на утро 25 декабря встрече в Белграде с послом России Александром Боцан-Харченко. Также участие в совещании примет министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Аудиенции связаны с прошедшими беспорядками.