Сочи, Краснодарский край, 11 декабря, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Сочи» предложил контракт бывшему главному тренеру сборной Испании Роберто Морено. Об этом стало известно 11 декабря.

ТАСС/ZUMA

Источник издания «Спорт-Экспресс» сообщил, что стороны уже начали переговоры и Морено находится непосредственно в Сочи. По неофициальной информации, испанцу предложили контракт до конца сезона с возможностью продления.

По итогам 18 туров сезона РПЛ «Сочи» находится на последней строчке турнирной таблицы, на данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Денис Клюев.

Морено родился в 1977 году в каталонском городе Оспиталете. Никогда не был профессиональным футболистом, но заинтересовался тренерской работой в 14 лет, когда впервые попробовал тренировать младшие школьные классы, а позже помогал тренировать детей ФК «Флорида». Был одним из пионеров испанского скаутинга, в 2006 году устроился на работу аналитиком в команду «Кастельдефельс», впоследствии заняв должность главного тренера юношеской команды клуба. В 2010 году стал аналитиком «Барселоны B», позднее — главным тренером сборной Испании, которая под его началом одержала семь побед в девяти матчах и квалифицировалась на Евро-2020. В 2019 году Морено назначили главным тренером «Монако», спустя два года он возглавил ФК «Гранада» из одноимённого города.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября руководство «Сочи» уволило главного тренера Дмитрия Хохлова по согласию сторон и назначило вместо него Александра Точилина. Хохлов тренировал клуб с апреля 2023 года, под его руководствам команда провела 19 матчей, одержав пять побед, проиграв 12 и сыграв вничью дважды. В сезоне 2022/23 сочинская команда заняла 10-е место. В период игровой карьеры Хохлов выступал за ЦСКА, ПСВ, «Реал Сосьедад», московские «Локомотив» и «Динамо», тренировать начал в 2012 году, до работы в Сочи возглавлял краснодарскую «Кубань», «Динамо» (Москва) и волгоградский «Ротор».