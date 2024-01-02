Сеул, 2 января, 2024, 11:49 — ИА Регнум. Состояние лидера южнокорейской оппозиции Ли Чжэ Мёна, которого ранили в шею, оценивается как неопасное для жизни. Об этом 2 января сообщило агентство Yonhap.

Yao Qilin/Global look press Ли Чжэ Мён после нападения

«Политик получил рваную рану на шее глубиной 1 см, и его состояние не опасно для жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после удара ножом лидер Демократической партии «Тобуро» потерял сознание. После нападения его доставили в больницу в Пусане для оказания первой помощи, а затем перевели в Сеул.

По словам представителя партии, у пострадавшего была повреждена яремная вена, из-за чего существует вероятность повторного кровотечения.

Как передавало ИА Регнум, 2 января стало известно, что Ли Чжэ Мён подвергся нападению во время поездки в Пусан. Вооружённый неизвестный атаковал его во время пресс-конференции и нанёс ранение в области шеи. Политик упал, но находился в сознании. Ему оказали экстренную помощь на месте инцидента, а примерно через 20 минут после нападения его увезли в больницу.

По предварительным данным, подозреваемый мужчина, выдавая себя за одного из сторонников Ли Чжэ Мёна, подошел к политику и попросил автограф, а затем совершил нападение с использованием ножа. Полиция задержала подозреваемого. Позднее сообщалось, что Ли Чжэ Мён будет прооперирован после нападения.