Сеул, 2 января, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мён будет прооперирован после нападения на него во время поездки в Пусан. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Yao Qilin/Global look press Ли Чжэ Мён

Отмечается, что Ли Чжэ Мён был оперативно доставлен в больницу Национального университета Пусана, где медики оказали ему неотложную помощь.

Уточняется, что затем политик был доставлен вертолётом в больницу Сеульского национального университета для операции.

По данным агентства, у лидера оппозиции могут быть повреждены яремные вены на шее.

Как передавало ИА Регнум, 2 января стало известно, что лидер оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Южной Кореи Ли Чжэ Мён подвергся нападению во время поездки в Пусан. Уточняется, что вооружённый неизвестный атаковал политика во время пресс-конференции и нанёс ему ранение в области шеи. Ли Чжэ Мён упал, но находился в сознании. Политику оказали экстренную помощь на месте инцидента, а примерно через 20 минут после нападения его увезли медики, подъехавшие на машине скорой помощи.

По предварительным данным, подозреваемый мужчина, выдавая себя за одного из сторонников Ли, подошел к политику и попросил автограф, а затем совершил нападение, по всей вероятности, с использованием холодного оружия. Полиция задержала подозреваемого, при нём был найден нож длиной примерно 20-30 сантиметров, который, как предполагается, мог быть использован в качестве орудия нападения.