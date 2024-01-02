Берлин, 2 января, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Экономика Германии медленно, но неуклонно движется на спад по образцу Италии. Такое заявление сделал 1 января экономист Даниэль Штельтер в интервью немецкому изданию Schwäbische Zeitung.

Soeren Stache/Global Look Press

«Германия не пойдет ко дну с большим взрывом. Скорее, мы будем испытывать устойчивую немощь, как это было в Италии в течение примерно 20 лет, с почти полным отсутствием роста», — пояснил экономист в беседе с журналистами издания.

По мнению эксперта, судьба экономики одного из крупнейших флагманов Евросоюза оказалась под угрозой из-за неудач последних 20 лет, неправильно расставленных приоритетов текущей политики и сложной международной обстановки.

«У нас плохая инфраструктура, слишком много бюрократии, слишком высокие цены на энергоносители и много других проблем. Очевидно, что нам не хватает сил и воли для того, чтобы решать наши проблемы фундаментальным образом», — пояснил Штельтер.

Как указал специалист, ситуация в стране осложняется огромными проблемами с интеграцией беженцев и серьёзными конфликтами в сфере распределения. Кроме того, экономист отметил общий упадок в области образования, связанный с высоким уровнем иммиграции из неблагополучных в образовательном отношении слоёв населения.

Штельтер уточнил, что ситуацию можно спасти, если провести реструктуризацию, отказавшись от части социальных расходов и перенаправив финансы на важные инвестиции. В противном случае, добавил Штельтер, Германии грозит серьёзный экономический спад по типу Италии, но без её южного юмора, солнца и пляжей Средиземноморья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, России удалось обойти экономику Германии спустя всего два месяца после того, как о такой перспективе рассказал на Петербургском экономическом форуме глава российского государства Владимира Путин.

В свою очередь, член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер предложила увеличить подоходный налог в Германии, чтобы расширить военную поддержку Украины.