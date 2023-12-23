Берлин, 23 декабря, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Подоходный налог в Германии можно увеличить, чтобы расширить военную поддержку Украины. Об этом член экономического совета при правительстве ФРГ Моника Шнитцер заявила газете Rheinische Post.

IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Она подчеркнула, что особые меры нужны, когда происходят особые события.

«Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — сказала Шнитцер.

Ранее о готовности Германии к увеличению расходов на Украину заявлял в интервью Handelsblatt министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Он отмечал, что страны Запада могут ослабить поддержку Украины.

Вопреки обещаниям немецкие власти решили финансировать поставки вооружений Киеву из специального фонда, созданного для модернизации бундесвера, сообщало издание Der Spiegel.

Как сообщало ИА Регнум, Шнитцер ранее призвала немцев снизить энергопотребление для уменьшения зависимости страны от российских энергоресурсов.