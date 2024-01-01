Вена, 1 января, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Российской Федерации удалось обойти экономику Германии спустя всего два месяца после того, как о такой перспективе заявил глава российского государства Владимира Путин. Об этом в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

«Это событие в экономической политике», — рассказала она в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста, отметив, что это произошло спустя два месяца после выступления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, когда глава государства заявил, что Россия находится на шестом месте в десятке крупнейших экономических держав и способна обойти ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президент России Максим Орешкин заявил, что Россия уже стала крупнейшей экономикой Европы, в то время как экономики стран Глобального Севера — США, Японии и Евросоюза — постепенно теряют позиции. По его словам, ведущей экономикой мира стал Китай, а Россия уже дышит в спину Японии в гонке за четвёртое место.

Агентство Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Standard & Poor’s Global заявило о рекордном темпе развития российского промышленного сектора, который в декабре рос самыми быстрыми темпами за почти семь последних лет. Кроме того, авторы материала отметили существенное увеличение объёма заказов на фоне большого клиентского спроса на внутреннем рынке и снижения инфляции.