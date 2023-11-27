Москва, 27 ноября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. В киевской армии стало очень много тех, кто отказывается служить, дезертиров. Об этом журналистам рассказал украинский пленный Богдан Куманский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Куманский сказал, что сам не раз думал о том, чтобы «уйти в СОЧ» (самовольное оставление части).

«Людей не хватает, тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта, лишь бы кто. Ни подготовки, ничего», — сказал киевский боевик.

По его мнению, «отказников» много, потому что никто не хочет быть «мясом», а руководству Украины и ВСУ нет дела до проблем в окопах.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные в зоне спецоперации не оставили «живого места», превратив территории в крупнейшие минные поля в истории, передвижение в некоторых районах практически невозможно, не говоря уже о боевых действиях. Такое заключение сделал управляющий программой ООН по разминированию на Украине Пол Хеслоп.

Количество случаев дезертирства в рядах ВСУ увеличилось в несколько раз.

Генпрокуратура Украины возбудила 117 уголовных дел о дезертирстве в 2021 году. В этот же период были зафиксированы 2028 эпизодов самовольного оставления воинской части. За прошедшие девять месяцев из ВСУ дезертировали 4638 солдат, при этом оставили часть 10 940 военных.